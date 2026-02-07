Ричмонд
Сотрудники военкомата на Украине до смерти избили гражданского

В Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования до смерти избили 55-летнего мужчин.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования до смерти избили 55-летнего мужчину, передает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию 7 февраля после полуночи. По предварительным выводам экспертизы, он умер в результате травмы головы», — говорится в публикации.

Также сообщается, что силовики изъяли служебный автомобиль ТЦК со следами крови погибшего. Полицейские установили, что к совершению преступления причастны три сотрудника местного военкомата, которых оперативно разыскали и задержали. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники территориального центра комплектования на вокзале во Львове избили прошедшего плен военного ВСУ и использовали против него газовый баллончик.