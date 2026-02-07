Сотрудники военкомата на Украине до смерти избили гражданского

Также сообщается, что силовики изъяли служебный автомобиль ТЦК со следами крови погибшего. Полицейские установили, что к совершению преступления причастны три сотрудника местного военкомата, которых оперативно разыскали и задержали. В настоящее время досудебное расследование продолжается.