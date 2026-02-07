Ричмонд
Умер двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Манолин Буэно

Испанский футболист Манолин Буэно скончался на 87-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Испанский футболист Манолин Буэно, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов в составе мадридского «Реала», скончался на 87-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба испанского клуба. Причины кончины бывшего нападающего не раскрываются.

В составе «Реала» Буэно добился значительных успехов, став восьмикратным чемпионом Испании и дважды выиграв национальный кубок. Также вместе с мадридской командой он завоевал Межконтинентальный кубок.

Футболист выступал за «Реал» с 1959 по 1971 год. Помимо мадридского клуба, он играл за испанские команды «Кадис» и «Севилья», оставив заметный след в национальном футболе.

Ранее скончался 39-летний бывший игрок крупного футбольного клуба Италии «Интер» — Николас Джани.