Умер двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Манолин Буэно

Испанский футболист Манолин Буэно, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов в составе мадридского «Реала», скончался на 87-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба испанского клуба. Причины кончины бывшего нападающего не раскрываются.
В составе «Реала» Буэно добился значительных успехов, став восьмикратным чемпионом Испании и дважды выиграв национальный кубок. Также вместе с мадридской командой он завоевал Межконтинентальный кубок.
Футболист выступал за «Реал» с 1959 по 1971 год. Помимо мадридского клуба, он играл за испанские команды «Кадис» и «Севилья», оставив заметный след в национальном футболе.
Ранее скончался 39-летний бывший игрок крупного футбольного клуба Италии «Интер» — Николас Джани.