В Милане протестующие против Олимпиады забросали полицейских файерами

В Милане на следующий день после открытия Олимпийских игр протестующие вышли на улицы и забросали полицейских камнями и файерами. Силовики разогнали их водометами. Об этом сообщил в субботу, 7 февраля, телеканал France 24.

Демонстранты раскритиковали Олимпиаду за использование искусственного снега, вырубку деревьев и рост стоимости жизни в городе. По их мнению, инфраструктура Игр наносит ущерб горным экосистемам, а Милан превращается в туристический центр в ущерб жителям.

На плакатах участников написаны лозунги «Давайте вернем город, освободим горы!» и «Олимпиада меня высушивает». Также критике подверглось присутствие сотрудников Иммиграционной и таможенной службы Соединенных Штатов (ICE) в охране американской делегации, в которую входит вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает канал.

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала церемонию открытия зимних Олимпийских игр — 2026. По ее словам, в ходе мероприятия было ощущение праздника спорта.

6 февраля прошла церемония открытия Олимпийских игр — 2026. Ключевой площадкой мероприятия стал стадион «Сан-Сиро», рассчитанный на 77 тысяч зрителей. В начале церемонии на сцене выступила американская певица Мэрайя Кэри с композицией «Volare».

