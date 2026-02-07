В Милане протестующие против Олимпиады забросали полицейских файерами

Узнать больше по теме

ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты

Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.