«Лично буду выдавать»: Симоньян утверждает премию имени Кеосаяна

Главред RT также рассказала о трогательном деле, которым она сейчас занялась. Журналистка сообщила, что пишет книгу в память о Тигране Кеосаяне. Она не рассказала, как будет называться труд, но он уже начат. В книге Симоньян расскажет о жизни и творчестве режиссера.