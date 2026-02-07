Ричмонд
«Лично буду выдавать»: Симоньян утверждает премию имени Кеосаяна

Симоньян утверждает премию имени Кеосаяна для хороших людей.

Источник: Комсомольская правда

В России появится отдельная премия для «хороших, правильных людей». Ее утверждает главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Премия будет носить имя режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале.

Главред RT уточнила, что размер премии составит миллион рублей. Присуждать ее будут не реже десяти раз в год.

«Премию я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница. То есть просто хорошим, правильным людям», — привела пример Маргарита Симоньян.

Главред RT также рассказала о трогательном деле, которым она сейчас занялась. Журналистка сообщила, что пишет книгу в память о Тигране Кеосаяне. Она не рассказала, как будет называться труд, но он уже начат. В книге Симоньян расскажет о жизни и творчестве режиссера.

