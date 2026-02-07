Глава Института арабского мира Парижа подал в отставку из-за связи с Эпштейном

Глава парижского Института арабского мира Жак Ланг заявил о намерении подать в отставку из-за подозрений в связи с Джеффри Эпштейном, американским финансистом, уличённым в сексуальных преступлениях. Ранее Ланг занимал пост министра культуры Франции.
По словам Ланга, такое решение он принял для блага учреждения, которое сейчас возглавляет.
«Нынешняя обстановка является пагубной. Она может только навредить этому великолепному учреждению», — сказано в письме экс-министра на имя главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро. Цитату из документа приводит радиостанция Franceinfo.
Сообщается, что Ланг намерен подать в отставку на ближайшем заседании совета администрации института. Также он заявил, что опровергнет все выдвигаемые в отношении него обвинения.
Напомним, имя бывшего министра фигурирует в файлах, опубликованных Минюстом США в связи с делом Эпштейна. Из обнародованной информации следует, что Ланг может быть замешан в связях со скандальным финансистом в вопросе отмывания денег. Имена 86-летнего Ланга и его дочери упоминаются в документах по делу Эпштейна 673 раза, хотя они утверждают, что не знали о преступлениях финансиста.
Как скандал с Эпштейном ударил по премьеру Британии Стармеру, читайте здесь на KP.RU.
Накануне Борис Джонсон призвал отправить в тюрьму экс-посла Британии в США за связи с Эпштейном.
Напомним, миллиардеры и бизнес-элита засветились в файлах Эпштейна, опубликованных Минюстом США.