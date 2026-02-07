Глава Института арабского мира Парижа подал в отставку из-за связи с Эпштейном

Напомним, имя бывшего министра фигурирует в файлах, опубликованных Минюстом США в связи с делом Эпштейна. Из обнародованной информации следует, что Ланг может быть замешан в связях со скандальным финансистом в вопросе отмывания денег. Имена 86-летнего Ланга и его дочери упоминаются в документах по делу Эпштейна 673 раза, хотя они утверждают, что не знали о преступлениях финансиста.