Усман Нурмагомедов досрочно победил Альфи Дэвиса и защитил титул чемпиона PFL

Ранее Life.ru рассказывал, как российский боксёр Бахрам Муртазалиев проиграл британцу Джошу Келли и не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг. Бой проходил в английском Ньюкасл-апон-Тайне.