Усман Нурмагомедов досрочно победил Альфи Дэвиса и защитил титул чемпиона PFL

Российский боец Усман Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона PFL в лёгком весе, досрочно победив британца Альфи Дэвиса на турнире в Дубае. Поединок был завершён в третьем раунде удушающим приёмом со стороны Нурмагомедова.

Источник: Life.ru

Эта победа стала для российского бойца 21-й подряд в профессиональной карьере ММА. Для Альфи Дэвиса поражение стало шестым в 27 проведённых боях.

Ранее Life.ru рассказывал, как российский боксёр Бахрам Муртазалиев проиграл британцу Джошу Келли и не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг. Бой проходил в английском Ньюкасл-апон-Тайне.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.