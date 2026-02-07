Усман Нурмагомедов досрочно победил Альфи Дэвиса и защитил титул чемпиона PFL

Эта победа стала для российского бойца 21-й подряд в профессиональной карьере ММА. Для Альфи Дэвиса поражение стало шестым в 27 проведённых боях.
Ранее Life.ru рассказывал, как российский боксёр Бахрам Муртазалиев проиграл британцу Джошу Келли и не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг. Бой проходил в английском Ньюкасл-апон-Тайне.
