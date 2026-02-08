Ричмонд
Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян учредила премию имени своего мужа, телеведущего Тиграна Кеосаяна. Об этом 7 января она сообщила в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Симоньян отметила, что такое решение она приняла после истории двух воспитательниц детского сада в Бугуруслане, которые обезвредили напавшего с ножом злоумышленника.

«Я учреждаю премию, премию имени Тиграна. Премию эту я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница, то есть просто хорошим, правильным людям», — отметила она.

Размер премии составит 1 млн рублей, вручать ее планируется не реже 10 раз в год. Журналист сообщила, что сама будет выдавать премию без учреждения жюри.

«Выдавать я ее буду сама, не буду учреждать никакое жюри, Тигран бы и не хотел никакого жюри, он хотел бы, чтобы я это делала сама. Я думаю, что он рядом и видит», — объяснила она.

Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко 5 февраля рассказал, что вооруженный ножом мужчина проник в детский сад, где, согласно предварительным данным, сломал дверь. Уточнялось, что в момент происшествия работники учреждения успели нажать тревожную кнопку. Одна из воспитательниц, Лия Наильевна Галеева, оказалась на пути злоумышленника. В результате происшествия пострадала воспитательница. Ей была оказана помощь. При этом никто из несовершеннолетних ранен не был.

Бугурусланский районный суд 7 февраля заключил под стражу 25‑летнего местного жителя, который напал с ножом на детский сад. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

