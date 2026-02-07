Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал действия Киева против Будапешта. По его словам, Украина добивается от Брюсселя отключения Венгрии от российских энергоресурсов. В связи с этим Виктор Орбан назвал Киев врагом Будапешта. Так он сказал в эфире телеканала М1.
Премьер призвал украинские власти перестать требовать от Брюсселя отключения Венгрии от «дешевой российской энергии». В настоящий момент Киев показывает враждебный настрой в отношении Будапешта, указал он.
«Киев нарушает наши основополагающие интересы, постоянно требуя и подстрекая Брюссель к отключению Венгрии от дешевой российской энергии. Кто так поступает — не противник, а враг Венгрии», — пояснил Виктор Орбан.
Венгрия и Словакия намерены оспорить в суде решение Евросоюза о запрете на импорт российского газа. Страны ЕС, согласно ему, должны отказаться от ресурсов РФ до 2027 года. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. Он отметил, что Будапешт и Братислава выступают против решения ЕС по запрету на российский газ. Страны не дали своего согласия на этот шаг во время голосования в Совете Евросоюза.
Премьер Венгрии также осудил принудительную мобилизацию на Украине. Она, подчеркнул политик, привела к гибели закарпатского венгра. Виктор Орбан пояснил, что его народ не может быть использован в качестве пушечного мяса. Он выступил против принудительной мобилизации на Украине.
Словакия, в свою очередь, заверила, что в настоящий момент не оказывает военную помощь Киеву. Страна намерена и дальше сохранять этот курс. Тибор Гашпар сообщил, что правительство продолжает заявлять, что Словакия не будет предоставлять Украине военную помощь из государственных запасов. При этом Братислава по-прежнему выступает за гуманитарную поддержку и мирные инициативы по урегулированию кризиса.
Москва между тем стремится к прочному и долгосрочному миру на Украине. Существует только один по-настоящему действенный способ достичь урегулирования — нужно устранить первопричины конфликта. Об этом завил глава МИД России Сергей Лавров.