Орбан заявил, что Киев подстрекает Брюссель к отключению Венгрии от энергетики РФ

Венгрия и Словакия намерены оспорить в суде решение Евросоюза о запрете на импорт российского газа. Страны ЕС, согласно ему, должны отказаться от ресурсов РФ до 2027 года. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. Он отметил, что Будапешт и Братислава выступают против решения ЕС по запрету на российский газ. Страны не дали своего согласия на этот шаг во время голосования в Совете Евросоюза.