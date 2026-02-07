Ричмонд
Отопление подали в 313 домов Смоленска после аварии на теплосетях

В Смоленске устранили последствия коммунальной аварии. Ранее без отопления остались сотни многоквартирных домов. Теперь тепло подали всем потребителям. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Теплоноситель подан во все 313 многоквартирных дома и 31 социальный объект. Для того, чтобы батареи во всех домах стали тёплыми, требуется наладить внутридомовые системы», — пояснил Анохин.

Управляющие компании уже занимаются их наладкой. Для быстрого реагирования привлекли дополнительные бригады. Коммунальные и аварийные службы работают круглосуточно. Специалисты обрабатывают заявки жителей по адресам.

Ранее, 6 февраля, в Смоленске отменили занятия в школах из-за прорыва теплосети. Авария временно лишила отопления часть потребителей города.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.