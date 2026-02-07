Отопление подали в 313 домов Смоленска после аварии на теплосетях

«Теплоноситель подан во все 313 многоквартирных дома и 31 социальный объект. Для того, чтобы батареи во всех домах стали тёплыми, требуется наладить внутридомовые системы», — пояснил Анохин.
Управляющие компании уже занимаются их наладкой. Для быстрого реагирования привлекли дополнительные бригады. Коммунальные и аварийные службы работают круглосуточно. Специалисты обрабатывают заявки жителей по адресам.
Ранее, 6 февраля, в Смоленске отменили занятия в школах из-за прорыва теплосети. Авария временно лишила отопления часть потребителей города.
