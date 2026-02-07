Ричмонд
Норвежская прыгунья Стрём и японский сноубордист Кимура взяли золото Олимпиады

Норвежка Анна Удине Стрём и японец Кира Кимура завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Италии. Стрём стала чемпионкой в прыжках с трамплина. Кимура победил в дисциплине биг-эйр по сноубордингу.

Источник: Life.ru

По итогам двух попыток Стрём набрала 267,3 балла. Серебро досталось словенке Нике Превц — 266,2 балла. Бронзовую медаль завоевала японка Нодзоми Маруяма — 261,8 балла.

Стрём 27 лет. Это её первая олимпийская медаль в карьере. Норвежка дважды становилась чемпионкой мира. Также она завоевала серебро и шесть бронзовых медалей на мировых первенствах.

Японский сноубордист Кира Кимура победил в биг-эйре на соревнованиях в Ливиньо. По результатам трёх попыток он набрал 179,50 балла. Второе место занял его соотечественник Рёма Кимата — 171,50 балла. Третьим стал китаец Су Имин — 168,50 балла.

Ранее российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала своё выступление в скиатлоне на Олимпиаде. Она назвала гонку ужасной и тяжёлой после финиша на 17-м месте. На третьем круге спортсменка упала на повороте и потеряла несколько позиций.

