Хранился «под замком»: в США зафиксировали разговор приближенного Трампа с разведчиками о «секретном» отчете

Американские спецслужбы зафиксировали разговор между неназванным приближенным президента США Дональда Трампа и связанным с разведкой иностранного государства лицом. Информацию утаили, пишет The Guardian.
По утверждению источника, директор национальной разведки Тулси Габбард отдала указание не публиковать разведывательный доклад. Его передали напрямую в офис АНБ. Документ хранили «под замком».
«Крайне секретное коммюнике взбудоражило Вашингтон на прошлой неделе. Оно было доведено до сведения директора национальной разведки Тулси Габбард, но вместо того, чтобы позволить сотрудникам АНБ распространять информацию дальше, она передала бумажную копию разведданных непосредственно руководителю аппарата президента Сьюзи Уайлс», — пишет газета.
Ранее стало известно, что разведданные Запада не свидетельствуют о том, что Иран проводит работы по созданию ядерного оружия. Это подразумевает и обогащение урана до военных кондиций или производство боеголовок.