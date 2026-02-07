Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хранился «под замком»: в США зафиксировали разговор приближенного Трампа с разведчиками о «секретном» отчете

Guardian: в США засекли диалог приближённого Трампа с иностранной разведкой.

Источник: Комсомольская правда

Американские спецслужбы зафиксировали разговор между неназванным приближенным президента США Дональда Трампа и связанным с разведкой иностранного государства лицом. Информацию утаили, пишет The Guardian.

По утверждению источника, директор национальной разведки Тулси Габбард отдала указание не публиковать разведывательный доклад. Его передали напрямую в офис АНБ. Документ хранили «под замком».

«Крайне секретное коммюнике взбудоражило Вашингтон на прошлой неделе. Оно было доведено до сведения директора национальной разведки Тулси Габбард, но вместо того, чтобы позволить сотрудникам АНБ распространять информацию дальше, она передала бумажную копию разведданных непосредственно руководителю аппарата президента Сьюзи Уайлс», — пишет газета.

Ранее стало известно, что разведданные Запада не свидетельствуют о том, что Иран проводит работы по созданию ядерного оружия. Это подразумевает и обогащение урана до военных кондиций или производство боеголовок.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше