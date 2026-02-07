Ричмонд
«Выдавать я ее буду сама»: Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об учреждении премии имени ее покойного супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна после истории двух педагогов, которые защитили детский сад в Оренбургской области от нападения.

— Я учреждаю премию имени Тиграна. Я лично буду выдавать ее вот таким людям, как эта воспитательница, то есть просто хорошим, правильным людям. Выдавать я ее буду сама, не буду учреждать никакое жюри, Тигран бы и не хотел никакого жюри, он хотел бы, чтобы я это делала сама. Я думаю, что он рядом и видит, — написала она в Telegram-канале.

По ее словам, премия в размере миллиона рублей будет выдаваться по мере появления «таких историй и таких людей» не реже, чем 10 раз в год.

Журналистка отметила, что ее так поразила и порадовала история двух педагогов детсада в Бугуруслане — воспитателя Лии Галеевой и музыкального работника Людмилы Платоновой, защитивших воспитанников 5 февраля во время нападения мужчины с ножом, что она приняла такое решение.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев 5 февраля заявил о представлении к награде воспитательницы Лии Галеевой, которая защитила детей во время нападения в детском саду Бугуруслана.

Пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области. Охраны в учреждении не было, поэтому его пришлось останавливать воспитательнице Лие Галеевой. Она получила ножевые ранения, но смогла скрутить преступника. Теперь он находится на допросе. Возбуждены два уголовных дела. Подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы».

