Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Федоров день 8 февраля, который называют Поминальник

Собрали приметы и запреты на 8 февраля, когда празднуют Федоров день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 8 февраля вспоминает святого Федора. В народе принято отмечать Федоров день. Вместе с тем есть еще одно название — Федор Поминальник. Все дело в том, что в названную дату было принято ходить на кладбища, поминать родственников.

Что нельзя делать 8 февраля.

Нельзя начинать новые дела. Считалось, что они обернуться неудачей. Кроме того, не стоит проводить день в одиночестве. Запрещено ссориться с соседями. Предки верили, что на протяжении долгого времени отношения невозможно будет восстановить.

Что можно делать 8 февраля.

По традиции, в указанную дату было принято варить гороховую кашу с маслом. Ее обязательно ели те, кто празднует день рождения 8 февраля, чтобы быть здоровым на протяжении всего года.

Согласно приметам, Луна, светящаяся красным светом, предсказывает морозную погоду на протяжении нескольких дней. В том случае, если Луна светится белым светом, то ждали снегопад.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и морозы до −24 в Беларуси на неделе с 9 по 15 февраля: «По ощущениям будет казаться еще холоднее».

Ранее ЖКХ подсчитало, сколько сэкономят минчане из-за переноса повышения тарифов ЖКУ.

Кроме того, «Белоруснефть» сказала, что будет с ценами на топливо в Беларуси в 2026.