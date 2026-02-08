Что можно и нельзя делать в Федоров день 8 февраля, который называют Поминальник

Православная церковь 8 февраля вспоминает святого Федора. В народе принято отмечать Федоров день. Вместе с тем есть еще одно название — Федор Поминальник. Все дело в том, что в названную дату было принято ходить на кладбища, поминать родственников.
Что нельзя делать 8 февраля.
Нельзя начинать новые дела. Считалось, что они обернуться неудачей. Кроме того, не стоит проводить день в одиночестве. Запрещено ссориться с соседями. Предки верили, что на протяжении долгого времени отношения невозможно будет восстановить.
Что можно делать 8 февраля.
По традиции, в указанную дату было принято варить гороховую кашу с маслом. Ее обязательно ели те, кто празднует день рождения 8 февраля, чтобы быть здоровым на протяжении всего года.
Согласно приметам, Луна, светящаяся красным светом, предсказывает морозную погоду на протяжении нескольких дней. В том случае, если Луна светится белым светом, то ждали снегопад.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и морозы до −24 в Беларуси на неделе с 9 по 15 февраля: «По ощущениям будет казаться еще холоднее».
