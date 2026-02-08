Ричмонд
Умер вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Вокалист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд умер в возрасте 47 лет.

Источник: РИА "Новости"

«С болью в сердце мы сообщаем, что основатель, вокалист и автор песен 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в эту субботу, 7 февраля», — говорится в заявлении, опубликованном на странице музыкального коллектива в X.

Причиной смерти стала онкология. В мае 2025 года Арнольд сообщил, что ему диагностировали светлоклеточный рак почки четвертой стадии, в связи с чем группа отменила летний концертный тур.

Группа 3 Doors Down была образована в 1996 году в штате Миссисипи. Известность коллективу принес дебютный альбом The Better Life, вышедший в 2000 году. Наиболее известные песни группы — Kryptonite и Here without you.