Народный календарь. Зачем хозяйке нужно испечь капустный пирог 11 февраля

Этот день также считался женским праздником. Считалось, что в эту дату хозяйка дома могла защитить свою семью от бед и привлечь в нее счастье. Для этого ей следовало испечь капустный пирог. Если члены семьи съедят его, то в дом придут успех и счастье. Кроме того, 11 февраля женщинам лучше не выполнять тяжелую физическую работу, а также не ссориться с мужем и детьми. При этом считалось, что если слегка ударить супруга по щеке стиральной доской, то после этого муж будет любить жену всю жизнь.