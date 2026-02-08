Ричмонд
Народный календарь. Зачем хозяйке нужно испечь капустный пирог 11 февраля

11 февраля православные чтут память преподобного Лаврентия, также известного как затворник Печерский и епископ Туровский. Этот день также посвящен священномученику Игнатию Богоносцу.

Преподобный Лаврентий прославился своим даром исцеления. Согласно преданию, однажды к нему привели очень сильного человека, одержимого бесом. Этот мужчина обладал такой физической силой, что мог поднимать и бросать огромные деревья. Лаврентий помог ему, отправив его к мощам святых в Киево-Печерской лавре, где тот получил свое исцеление. В народе преподобного также почитали за способность лечить глазные болезни.

Этот день также считался женским праздником. Считалось, что в эту дату хозяйка дома могла защитить свою семью от бед и привлечь в нее счастье. Для этого ей следовало испечь капустный пирог. Если члены семьи съедят его, то в дом придут успех и счастье. Кроме того, 11 февраля женщинам лучше не выполнять тяжелую физическую работу, а также не ссориться с мужем и детьми. При этом считалось, что если слегка ударить супруга по щеке стиральной доской, то после этого муж будет любить жену всю жизнь.

Приметы погоды.

Луна красного цвета — к сильному и порывистому ветру.

Дым коромыслом — весна придет рано.

Ветреная погода — к дождливому году.

Именины отмечают: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан, Яков.