Народный календарь. Зачем хозяйке нужно испечь капустный пирог 11 февраля

11 февраля православные чтут память преподобного Лаврентия, также известного как затворник Печерский и епископ Туровский. Этот день также посвящен священномученику Игнатию Богоносцу.
Преподобный Лаврентий прославился своим даром исцеления. Согласно преданию, однажды к нему привели очень сильного человека, одержимого бесом. Этот мужчина обладал такой физической силой, что мог поднимать и бросать огромные деревья. Лаврентий помог ему, отправив его к мощам святых в Киево-Печерской лавре, где тот получил свое исцеление. В народе преподобного также почитали за способность лечить глазные болезни.
Этот день также считался женским праздником. Считалось, что в эту дату хозяйка дома могла защитить свою семью от бед и привлечь в нее счастье. Для этого ей следовало испечь капустный пирог. Если члены семьи съедят его, то в дом придут успех и счастье. Кроме того, 11 февраля женщинам лучше не выполнять тяжелую физическую работу, а также не ссориться с мужем и детьми. При этом считалось, что если слегка ударить супруга по щеке стиральной доской, то после этого муж будет любить жену всю жизнь.
Приметы погоды.
Луна красного цвета — к сильному и порывистому ветру.
Дым коромыслом — весна придет рано.
Ветреная погода — к дождливому году.
Именины отмечают: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан, Яков.