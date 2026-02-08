Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маргарита Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна

Симоньян объявила о создании премии имени своего мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

Источник: Аргументы и факты

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила о создании премии имени своего мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Инициатива, по её словам, появилась после истории двух педагогов, которые защитили детский сад в Оренбургской области от нападения. Об учреждении награды она сообщила в своём Telegram-канале.

Новая премия предназначена для людей, проявляющих мужество и гражданскую ответственность в повседневной жизни. Решение о награждении лауреатов Симоньян намерена принимать лично, без формирования отдельного жюри, ориентируясь на конкретные поступки и жизненные истории.

Размер выплаты составит один миллион рублей. Планируется вручать её по мере появления подобных примеров не реже десяти раз в год, чтобы отмечать тех, чьи действия заслуживают общественного признания.

Ранее собщалось, что двух воспитательниц детского сада в Бугуруслане Оренбургской области, которые защитили детей при нападении мужчины с ножом, поощрят денежной премией в размере 500 тысяч рублей каждой.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше