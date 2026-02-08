Маргарита Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила о создании премии имени своего мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Инициатива, по её словам, появилась после истории двух педагогов, которые защитили детский сад в Оренбургской области от нападения. Об учреждении награды она сообщила в своём Telegram-канале.
Новая премия предназначена для людей, проявляющих мужество и гражданскую ответственность в повседневной жизни. Решение о награждении лауреатов Симоньян намерена принимать лично, без формирования отдельного жюри, ориентируясь на конкретные поступки и жизненные истории.
Размер выплаты составит один миллион рублей. Планируется вручать её по мере появления подобных примеров не реже десяти раз в год, чтобы отмечать тех, чьи действия заслуживают общественного признания.
Ранее собщалось, что двух воспитательниц детского сада в Бугуруслане Оренбургской области, которые защитили детей при нападении мужчины с ножом, поощрят денежной премией в размере 500 тысяч рублей каждой.