Маргарита Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила о создании премии имени своего мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Инициатива, по её словам, появилась после истории двух педагогов, которые защитили детский сад в Оренбургской области от нападения. Об учреждении награды она сообщила в своём Telegram-канале.