Пуд боли съесть: Агуреева и Башмет устроили чеховское застолье

Чехов называл свои тексты комедиями, но всякий раз, когда зритель сталкивается с его героями, выясняется: смешного в них немного. Юмор здесь не для развлечения, а для осознания боли, трагедия — не для плача, а для понимания абсурда собственной жизни. В постановке Агуреевой этот лейтмотив звучит особенно остро. Чеховские персонажи любят вскользь, по касательной, и именно в этом несовпадении они похожи на нас, современников, которые так же отчаянно ищут счастье, но чаще находят противоречие между желаемым и действительным.