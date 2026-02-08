Ричмонд
Умер Брэд Арнольд, вокалист американской группы 3 Doors Down

На 48-м году жизни скончался вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 7 февраля, умер вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд. Он был бессменным фронтменом коллектива. Брэду Арнольду в сентябре исполнилось 46 лет.

Известно, что исполнитель является одним из основателей 3 Doors Down. В прошлом году ему диагностировали светлоклеточный почечно-клеточный рак. Об этом сообщает Rolling Stone.

Узнав о диагнозе, Брэд Арнольд начал лечение. Он обратился к лучшим врачам. Однако никто не дал никаких положительных прогнозов. Солист при этом был настроен оптимистично. Артист также отменил запланированный тур.