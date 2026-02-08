Мерзейшая мощь: чем грешили при жизни великие люди прошлого

Написанная в четыре руки книга писателя Марка Котлярского и кандидата психологических наук Елены Киселевой представляет собой довольно оригинальный сплав «интересных фактов», иногда желтовато-таблоидного характера, о знаменитостях («Брак Чайковского продолжался 19 дней — Петр Ильич просто сбежал от своей благоверной») и попыток разложить эти казусы и курьезы по психологическим полочкам. Критик Лидия Маслова представляет книгу недели, специально для «Известий».
Марк Котлярский, Елена Киселева’Клуб гениальных психопатов: странности и причуды великих и знаменитых".
Москва: Эксмо, 2026. — 320 с.
В перечислении «странностей и причуд» органично соседствовуют сведения о том, например, что британский премьер-министр Смит‑Стэнли, когда работал, «постоянно посасывал вишни, пропитанные водкой», а князю Потемкину варили уху в огромных серебряных чанах из «аршинных стерлядей». Увлекаясь подобными описаниями роскошного быта успешных ВИП-персон, авторский тандем порой далековато отклоняется от заявленной темы — о глубинной и неизбежной связи между гениальностью и какими-то необычными привычками в пищевом поведении, семейной и частной жизни, а также в способе обращаться с деньгами.
Финансовым неурядицам и эксцессам посвящена четвертая глава — «Человек долга», откуда можно почерпнуть более или менее общеизвестную информацию о том, как Оноре де Бальзак скрывался от кредиторов, а также аналогичные сведения об Иоганне Себастьяне Бахе, от которого авторы подобной безрассудности совсем не ожидали: «Да‑да, Бах, которого мы привыкли воспринимать как вершину порядка, не устоял перед соблазном роскошной жизни. Почему ум, способный рассчитать финал симфонии или философского трактата, не может рассчитать, останется ли что‑то на завтра?» Не обошлось в этой главе и без А. С. Пушкина, известного своей финансовой бесшабашностью и неоднократно писавшего на эту тему друзьям: «В письмах часто мелькает тема долгов, при этом Пушкин либо шутит, либо игнорирует тему денег. Иногда — лукаво винит государство, царя, страну, но чаще всего просто элегантно идет мимо этой темы, как джентльмен мимо отбросов на краю дороги».
Разумеется, сама по себе тема — как с гениальностью уживается если не злодейство, то какие-то не слишком социально одобряемые качества, — напоминает крылатую фразу из письма Пушкина Вяземскому о том, как радуется обывательская толпа, узнавая неприглядные подробности из жизни известных людей: «Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе». Эту фразу, впрочем, авторы не использовали, а вместо этого эпиграфом служат две цитаты, одна из «Маугли» («Он такой же, как мы, — только голый и без хвоста…»), другая — из поэмы Маяковского «В. И. Ленин»: «Он, как вы и я, совсем такой же…». То, что гении страдают такими же пороками и странностями, как и простые смертные, не имеющие шансов войти в историю, — важная мысль книги, которая претендует еще и на то, чтобы стать учебником по саморазвитию. В конце каждого «Комментария психолога» даже оставлены несколько пустых строчек для ответа на психотерапевтический вопрос, чтобы каждый читатель мог не только подивиться эксцентричностям знаменитостей, но и покопаться в себе, обнаружив если не гениальность, то хотя бы похожие внутренние травмы и изломы.
«Когда вам становится особенно тяжело, что именно вы пытаетесь “выключить” в себе: боль, тревогу, одиночество, воспоминание или собственный внутренний голос?» — спрашивает психолог в конце главы про алкоголь с залихватским названием «Выпьем и снова нальем!». Однако пагубное пристрастие некоторых творческих натур к бутылке авторы ничуть не одобряют и скорее предостерегают читателя от романтизации алкоголизма, которым страдал, например, Эрнест Хемингуэй, сетовавший: «Что мешает писателю? Выпивка, женщины, деньги и честолюбие. А также отсутствие выпивки, женщин, денег и честолюбия». С этой цитатой внезапно соседствует фраза из культового телефильма «Место встречи изменить нельзя», со ссылкой на литературный первоисточник: «Позже об этом немного проще и грубее, но не менее точно сказали братья Вайнеры в романе “Эра милосердия”: “…Бабы да кабаки доведут его до цугундера” (имеющийся в виду бандит Фокс на величие не очень тянет, но натура, безусловно, по-своему творческая).
В общем, книга Котлярского и Киселевой наводит на грустные размышления, что довести хрупкую психику гения до цугундера может очень многое. Многочисленные соблазны окружающего мира, перед которыми трудно устоять человеку с тонкой душевной организацией, сгруппированы в «Клубе гениальных психопатов» по тематическому принципу (кроме алкоголя и денег, рассматриваются еще отношения гениев с едой, сексом, а также с юмором и смехом). «Из двух зол — хронология и тематика, — поясняют авторы, — мы выбрали меньшее: тематику, что дало возможность искусно лавировать в бурном море людей и событий, не ориентируясь на строгую историческую последовательность».
Тут, правда, не очень понятно, почему тематика — меньшее зло, чем хронология, и что тогда «добро»: алфавитный порядок? К тому же избранный Котлярским и Киселевой тематический принцип не всегда помогает хорошо ориентироваться в пресловутом «бурном море людей и событий», где какие-то персоналии выглядят затесавшимися в разряд «великих» несколько случайно, подобно тому как произвольно сгруппированы схематичные примитивистские рисуночки, иллюстрирующие книгу: скажем, «алкогольную» главу почему-то сопровождают выстроившиеся в ряд Ангела Меркель, Фредди Меркьюри и певица Мадонна. При этом первые двое в книге вообще не упоминаются, а кейс Мадонны рассматривается в контексте ее бурной личной жизни и религиозного воспитания: «Католическая девочка из Мичигана выросла не в статусную домохозяйку, а в самый яркий культурный вызов XX-XXI века. Похоже, у Мадонны мужья и любовники — часть экспериментальной лаборатории по изучению самой себя».
В принципе, что-то вроде подобной лаборатории, подталкивающей читателя к самопознанию, пытаются с переменным успехом соорудить из своей книги Котлярский и Киселева, в заключительном слове как бы успокаивающие заурядных людей без особых дарований и прибегающие в утешение к древней еврейской мудрости из Талмуда: «Всякий, кто больше (величественнее по таланту), у того сильнее и выраженнее и склонность к плохим качествам (к негативу)».