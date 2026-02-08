Мерзейшая мощь: чем грешили при жизни великие люди прошлого

Разумеется, сама по себе тема — как с гениальностью уживается если не злодейство, то какие-то не слишком социально одобряемые качества, — напоминает крылатую фразу из письма Пушкина Вяземскому о том, как радуется обывательская толпа, узнавая неприглядные подробности из жизни известных людей: «Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе». Эту фразу, впрочем, авторы не использовали, а вместо этого эпиграфом служат две цитаты, одна из «Маугли» («Он такой же, как мы, — только голый и без хвоста…»), другая — из поэмы Маяковского «В. И. Ленин»: «Он, как вы и я, совсем такой же…». То, что гении страдают такими же пороками и странностями, как и простые смертные, не имеющие шансов войти в историю, — важная мысль книги, которая претендует еще и на то, чтобы стать учебником по саморазвитию. В конце каждого «Комментария психолога» даже оставлены несколько пустых строчек для ответа на психотерапевтический вопрос, чтобы каждый читатель мог не только подивиться эксцентричностям знаменитостей, но и покопаться в себе, обнаружив если не гениальность, то хотя бы похожие внутренние травмы и изломы.