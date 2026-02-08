Малинин стал вторым в короткой программе командного турнира Олимпиады

В декабре прошлого года Малинин одержал победу в финале Гран-при Международного союза конькобежцев и установил новый мировой рекорд в произвольной программе. Спортсмен исполнил семь четверных прыжков, включая аксель и лутц, и получил 238,24 балла. Тем самым побил свой же рекорд.