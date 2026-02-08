Малинин стал вторым в короткой программе командного турнира Олимпиады

По итогам выступления Малинин набрал 98 баллов. Первое место завоевал японец Юма Кагияма — 108,67 балла. Третьим стал канадец Стивен Гоголев — 92,99 балла. Ученик российского тренера Этери Тутберидзе Ника Егадзе расположился на шестой позиции — 84,37 балла.
В общекомандном зачёте лидирует сборная США — 34 балла. Вторыми идут японцы — 33 балла. Третье место у итальянцев — 28 баллов.
В декабре прошлого года Малинин одержал победу в финале Гран-при Международного союза конькобежцев и установил новый мировой рекорд в произвольной программе. Спортсмен исполнил семь четверных прыжков, включая аксель и лутц, и получил 238,24 балла. Тем самым побил свой же рекорд.
