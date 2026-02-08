На известном украинском курорте случился блэкаут: отключились подъемники и свет в отелях

На Украине в Буковеле произошел полный блэкаут. На горнолыжном курорте перестали работать подъемники, отключился свет в номерах отелей. Ранее в Буковель съезжались оставшиеся без электричества украинцы. Об этом пишет местное издание «Страна».
Блэкаут случился 7 февраля. По данным очевидцев, всё на курорте резко «погасло».
«Горнолыжные туристы выкладывают кадры обесточенного посёлка. Также они сообщают, что сегодня весь день не работали подъёмники», — сказано в статье.
По утверждению Минэнерго Украины, жители Киева сейчас получают электроэнергию лишь на 1,5−2 часа в день. При этом власти города предупредили, что ближайшие дни будут еще тяжелее. В Киеве уже долгое время наблюдается серьезный энергетический кризис.