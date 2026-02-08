Ричмонд
Вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в 47 лет

Умер вокалист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд, ему было 47 лет.

— С болью в сердце сообщаем, что основатель, вокалист и автор песен 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался 7 февраля, — сказано на странице музыкального коллектива в соцсети X.

Причиной смерти артиста стала онкология. В мае прошлого года он рассказал, что врачи диагностировали у него светлоклеточный рак почки четвертой стадии, в связи с чем был отменен летний концертный тур.

Группа 3 Doors Down была образована в 1996 году в штате Миссисипи. Известность ей принес дебютный альбом The Better Life, который вышел в 2000 году. Наиболее известные песни коллектива — Kryptonite и Here without you.