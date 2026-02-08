Доплаты за возраст. Какие прибавки к выплатам пенсионеры получат после 60, 70 и 80 лет

Какие доплаты и льготы можно получить с 60 лет.
Возрастные доплаты и льготы для пенсионеров в России в 2026 году формируются на основе сочетания федеральных гарантий и региональных мер поддержки. Сам по себе возраст выхода на пенсию не всегда означает автоматическое увеличение выплат, но по мере достижения определённого возраста у людей появляется право на дополнительные надбавки, компенсации и социальные услуги. Об этом рассказал юрист, доцент Финансового университета Марчел Кырлан.
— При достижении 60 лет человек может пользоваться базовыми льготами для пенсионеров. К ним относятся налоговые послабления, в частности освобождение от налога на имущество по одному объекту, льготы по земельному налогу, а также право на региональные скидки по оплате жилищных и коммунальных услуг, если они предусмотрены местным законодательством. Во многих субъектах Федерации действуют программы льготного проезда в городском транспорте или компенсация его стоимости, — пояснил Марчел Кырлан.
Какие доплаты и льготы положены пенсионерам с 70 лет.
Как отметил Марчел Кырлан, возраст 70 лет сам по себе не влечёт федерального повышения пенсии, но именно с этого периода чаще всего начинают действовать дополнительные региональные меры поддержки.
Это могут быть повышенная компенсация расходов на жилищные и коммунальные услуги, расширенный перечень социальных услуг на дому, а также дополнительные выплаты для одиноких пожилых граждан и лиц с низким уровнем дохода. Размер и условия таких доплат зависят от бюджета конкретного региона и статуса пенсионера.
Какие доплаты и льготы начисляют пенсионерам с 80 лет.
Наиболее значимое увеличение доходов происходит при достижении 80 лет. С этого возраста фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается в два раза. Прибавку делают автоматически. Обращаться за перерасчётом не нужно. Кроме того, гражданам старше 80 лет полагается ежемесячная компенсационная выплата на уход.
— Выплаты к юбилейным датам не установлены на федеральном уровне, но во многих регионах существуют разовые поощрения к 70, 75, 80, 85, 90 годам и далее. Обычно они носят заявительный характер и зависят от продолжительности проживания в регионе и наличия регистрации. Размер таких выплат существенно различается — от символических сумм до ощутимой материальной поддержки, — рассказал Марчел Кырлан.
Помимо денежных доплат, пожилые люди имеют право на медицинские льготы, включая бесплатное обеспечение лекарствами по назначению врача, при наличии показаний приоритетное обслуживание в медицинских учреждениях, санаторно-курортное лечение, а также социальное обслуживание на дому. Для одиноких пенсионеров предусмотрены дополнительные меры поддержки в виде социальных работников, доставки продуктов и помощи в быту.
— Таким образом, система возрастных доплат и льгот в 2026 году строится по принципу усиления поддержки по мере увеличения возраста и потребностей пенсионера, при этом ключевую роль наряду с федеральными нормами играют решения региональных властей, — добавил Марчел Кырлан.