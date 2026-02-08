Доплаты за возраст. Какие прибавки к выплатам пенсионеры получат после 60, 70 и 80 лет

— При достижении 60 лет человек может пользоваться базовыми льготами для пенсионеров. К ним относятся налоговые послабления, в частности освобождение от налога на имущество по одному объекту, льготы по земельному налогу, а также право на региональные скидки по оплате жилищных и коммунальных услуг, если они предусмотрены местным законодательством. Во многих субъектах Федерации действуют программы льготного проезда в городском транспорте или компенсация его стоимости, — пояснил Марчел Кырлан.