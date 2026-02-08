Сборной России вернули велосипеды с чемпионата Европы по велотреку в Турции

Чемпионат Европы по велоспорту на треке (UEC) проходил 1−5 февраля в турецкой Конье на Konya Velodrome. Организаторы отмечали, что на старт заявились около 315 спортсменов из 30 стран — для Коньи это один из крупнейших международных стартов сезона. Российский велогонщик Лев Гонов завоевал золотую медаль, выиграв индивидуальную гонку преследования, Алина Лысенко стала чемпионкой в дисциплине «кейрин» и взяла бронзу в женском спринте. Серебро в активе Ильи Савекина в дисциплине «скретч», россиянин Никита Кирильцев завоевал бронзовую медаль в спринте, а Яна Бурлакова стала третьей в гите на 1 км.