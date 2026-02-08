Ричмонд
Сборной России вернули велосипеды с чемпионата Европы по велотреку в Турции

Велосипеды, на которых российские спортсмены выступали на чемпионате Европы по велотреку в Турции, благополучно возвращены. Ранее инвентарь не был доставлен из-за ошибки со стороны авиакомпании.

Источник: Life.ru

Как сообщается в Telegram-канале Федерации велосипедного спорта России, «логистическая эпопея завершена». Все коробки с велосипедами получены в целости и сохранности, что позволит спортсменам приступить к плановому обслуживанию своего снаряжения.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке (UEC) проходил 1−5 февраля в турецкой Конье на Konya Velodrome. Организаторы отмечали, что на старт заявились около 315 спортсменов из 30 стран — для Коньи это один из крупнейших международных стартов сезона. Российский велогонщик Лев Гонов завоевал золотую медаль, выиграв индивидуальную гонку преследования, Алина Лысенко стала чемпионкой в дисциплине «кейрин» и взяла бронзу в женском спринте. Серебро в активе Ильи Савекина в дисциплине «скретч», россиянин Никита Кирильцев завоевал бронзовую медаль в спринте, а Яна Бурлакова стала третьей в гите на 1 км.

