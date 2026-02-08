Автор музыки к «Парфюмеру» объяснил ситуацию с выступлением Гуменника: почему возникли проблемы с использованием произведения

Отобравшийся на Олимпийские игры фигурист Петр Гуменник не сможет выступить под композицию к фильму «Парфюмер: история одного убийцы». Авторы отозвали права. Ситуацию прокомментировал композитор «Парфюмера» Джонни Клаймек. Он сообщил, что не сможет повлиять на инцидент, цитирует Odds.