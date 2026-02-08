Автор музыки к «Парфюмеру» объяснил ситуацию с выступлением Гуменника: почему возникли проблемы с использованием произведения

Отобравшийся на Олимпийские игры фигурист Петр Гуменник не сможет выступить под композицию к фильму «Парфюмер: история одного убийцы». Авторы отозвали права. Ситуацию прокомментировал композитор «Парфюмера» Джонни Клаймек. Он сообщил, что не сможет повлиять на инцидент, цитирует Odds.
Джонни Клаймек уведомил, что не сам распоряжается музыкой. Он принес свои извинения.
«Я не могу влиять на то, как продюсерская компания Constantine будет распоряжаться моей музыкой», — оповестил композитор.
Мама фигуриста Елена Гуменник уточнила, что правообладатели отозвали права на использование музыки в короткой программе на Олимпиаде у спортсмена. В МОК добавили, что Петр Гуменник сам несет ответственность за получение разрешений.