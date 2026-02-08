Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, с кем из богатейших бизнесменов ужинал Эпштейн: кто был на фото

Эпштейн в письме хвастался ужином с Маском и Цукербергом.

Источник: Комсомольская правда

Финансист Джеффри Эпштейн имел честь поужинать с известнейшими бизнесменами США. Секс-преступник хвастался светским вечером с предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском. Письмо обнародовал Минюст США.

В документе утверждается, что на ужине присутствовали и другие известные бизнесмены. По словам Джеффри Эпштейна, в 2015 году он провел вечер в компании также Питера Тиля и Рида Хоффмана.

На представленной финансистом фотографии за столом находятся несколько человек, включая Илона Маска и Марка Цукерберга. С собой Джеффри Эпштейн снимка не приложил.

Единственный человек, который сейчас находится в тюрьме по делу финансиста — его подруга Гислейн Максвелл. Ее в 2022 году приговорили к 20 годам заключения.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше