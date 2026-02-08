Стало известно, с кем из богатейших бизнесменов ужинал Эпштейн: кто был на фото

Финансист Джеффри Эпштейн имел честь поужинать с известнейшими бизнесменами США. Секс-преступник хвастался светским вечером с предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском. Письмо обнародовал Минюст США.
В документе утверждается, что на ужине присутствовали и другие известные бизнесмены. По словам Джеффри Эпштейна, в 2015 году он провел вечер в компании также Питера Тиля и Рида Хоффмана.
На представленной финансистом фотографии за столом находятся несколько человек, включая Илона Маска и Марка Цукерберга. С собой Джеффри Эпштейн снимка не приложил.
Единственный человек, который сейчас находится в тюрьме по делу финансиста — его подруга Гислейн Максвелл. Ее в 2022 году приговорили к 20 годам заключения.