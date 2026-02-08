Вокалист рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался от рака

Причиной смерти стала онкология. В мае 2025 года музыкант сообщил о диагнозе — светлоклеточный рак почки в четвёртой стадии, из-за чего группа была вынуждена отменить летний концертный тур.
Ранее сообщалось о смерти заслуженной артистки России, выдающейся актрисы Театра имени Вахтангова Ольги Чиповской. Ей было 67 лет. Зрители навсегда запомнят её колоритную Хаcю в спектакле «Улыбнись нам, Господи», мощную Ахросимову в постановке «Война и мир» и прагматичную Долли де Фриз в спектакле «Театр».
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.