Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вокалист рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался от рака

Основатель и бессменный вокалист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в возрасте 47 лет. О его смерти в субботу, 7 февраля, объявили на официальной странице коллектива.

Причиной смерти стала онкология. В мае 2025 года музыкант сообщил о диагнозе — светлоклеточный рак почки в четвёртой стадии, из-за чего группа была вынуждена отменить летний концертный тур.

Ранее сообщалось о смерти заслуженной артистки России, выдающейся актрисы Театра имени Вахтангова Ольги Чиповской. Ей было 67 лет. Зрители навсегда запомнят её колоритную Хаcю в спектакле «Улыбнись нам, Господи», мощную Ахросимову в постановке «Война и мир» и прагматичную Долли де Фриз в спектакле «Театр».

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.