От науки к славе: Неожиданные учёные степени Баскова, «мисс Вселенная» и других кумиров

Как диссертация Бодрова едва не изменила кино.
Имя Сергея Бодрова — младшего прочно связано с российским кинематографом конца 1990-х — начала 2000-х годов. Российскому зрителю он известен благодаря ролям в фильмах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», которые стали культовыми, а цитаты из картин ушли в народ.
Но профессиональная биография Бодрова могла сложиться иначе. До появления на экранах он всерьёз рассматривал для себя академическую и научную карьеру, связанную с изучением искусства и кино.
Сергей Бодров — младший окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, где специализировался в области истории искусства. Уже в студенческие годы он проявлял устойчивый интерес к теоретическому осмыслению культуры и авторского кино.
После окончания университета Сергей Бодров — младший продолжил обучение в аспирантуре. Его научные интересы были сосредоточены на проблематике авторского кинематографа второй половины XX века. Уже после выхода «Брата» он защитил кандидатскую диссертацию по искусствоведению.
Наличие учёной степени кандидата наук открывало перед Бодровым возможности для полноценной научной карьеры. Но он предпочёл сконцентрироваться на кинокарьере.
Учёная степень Баскова: формула идеального вокала.
Восхождение к вершинам эстрады для Николая Баскова началось с получения музыкального образования. Он окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных, а затем продолжил обучение в аспирантуре Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Его специализацией был академический вокал, однако в процессе обучения значительное внимание уделялось музыкальной теории, истории музыки, анализу музыкальных форм и стилевых направлений. Тема диссертации Баскова: «Специфика переходных нот для голосов. Пособие для композиторов».
В дальнейшем именно теоретические знания позволили Баскову стать одним из наиболее популярных отечественных исполнителей. В разные периоды своей карьеры Николай Басков участвовал в образовательных проектах, мастер-классах и открытых уроках для студентов музыкальных вузов и училищ. Сегодня трудно представить Баскова, стоящего за кафедрой в вузе, но такое вполне могло случиться.
«Мисс Вселенная» в звании майора юстиции.
Оксана Фёдорова, единственная россиянка с титулом «Мисс Вселенная», получила юридическое образование, окончив Санкт-Петербургский университет МВД России. Уже на этапе обучения она проявляла интерес к теоретическим аспектам права, вопросам правоприменения и государственно-правового регулирования. После завершения обучения она продолжила академическую подготовку в аспирантуре, сосредоточившись на проблематике административного и конституционного права.
В 2002 году Фёдорова завоевала титул «Мисс Вселенная», но впоследствии от него отказалась. Дело в том, что корона предполагала регулярные поездки по всему миру и участие в акциях брендов-спонсоров. Но у неё были другие планы — она писала диссертацию. Также в этот период она преподавала в Санкт-Петербургском институте МВД РФ.
В 2007 году Оксана защитила кандидатскую диссертацию по юриспруденции, тема её научного исследования: «Государственная политика в области борьбы с бедностью в России: историко-правовое исследование». В том же году она уволилась из органов внутренних дел в звании майора. Но шоу-бизнес полностью не оставила: вела передачи, снималась в кино, пробовала себя как певица.
Вадим Демчог: психология как секрет его юмора.
Звезда сериала «Интерны» Вадим Демчог ещё со студенческих лет проявлял интерес к психологии. Во время прохождения обучения в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии он заинтересовался внутренними механизмами актёрского мастерства, психологии личности и философскими основаниями искусства. Эти интересы в дальнейшем определили его профессиональную специализацию за пределами классической актёрской карьеры.
Демчог защитил кандидатскую диссертацию и продолжил «грызть гранит науки». Актёр активно занимался изучением различных аспектов человеческой психологии и написал целую серию книг в этой области.
Также Вадим Демчог создал ряд образовательных программ и тренингов, которые ориентированы на развитие мышления актёра. Он регулярно выступал с лекциями и семинарами, на которых освещал психологические механизмы поведения и самореализации.
Доцент кафедры, покоривший КВН.
Пик популярности Сергея Писаренко пришёл на начало 2000-х, когда он в составе «Уездного города» покорял вершины КВН. Но до того, как заняться юмором, он преподавал психологию в магнитогорском вузе.
В 1992 году он окончил Магнитогорский педагогический институт, после чего поступил в аспирантуру того же вуза, где успешно защитил диссертацию и стал кандидатом педагогических наук. Дальнейшая его карьера вполне соответствовала образу будущего учёного — он вёл психологию.
В начале 2000-х Писаренко стал звездой экрана. Будучи одним из самых заметных игроков команды «Уездный город», он приобрёл всеобщую популярность. Этот успех стал для него настоящим трамплином, который забросил Писаренко в мир шоу-бизнеса. Но в то же самое время от науки он не отказался.
В 2010-х артист стал преподавать психологию и социологию массовых коммуникаций в Московском государственном институте культуры в статусе доцента кафедры. Параллельно с этим он периодически снимался в фильмах и участвовал в телевизионных проектах, совмещая два дела своей жизни.