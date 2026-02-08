От науки к славе: Неожиданные учёные степени Баскова, «мисс Вселенная» и других кумиров

В 2002 году Фёдорова завоевала титул «Мисс Вселенная», но впоследствии от него отказалась. Дело в том, что корона предполагала регулярные поездки по всему миру и участие в акциях брендов-спонсоров. Но у неё были другие планы — она писала диссертацию. Также в этот период она преподавала в Санкт-Петербургском институте МВД РФ.