Малинин сенсационно проиграл короткую программу в командном турнире на ОИ-2026

В командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2026 года в Италии представитель США Илья Малинин занял второе место в короткой программе с результатом 98 баллов. Победу одержал японский фигурист Юма Кагияма, набравший 108,67 балла, а третье место досталось канадцу Стивену Гоголеву (92,99 балла). Воспитанник российского тренера Этери Тутберидзе Ника Егадзе расположился на шестой позиции с 84,37 балла.