Малинин сенсационно проиграл короткую программу в командном турнире на ОИ-2026

В командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2026 года в Италии представитель США Илья Малинин занял второе место в короткой программе с результатом 98 баллов. Победу одержал японский фигурист Юма Кагияма, набравший 108,67 балла, а третье место досталось канадцу Стивену Гоголеву (92,99 балла). Воспитанник российского тренера Этери Тутберидзе Ника Егадзе расположился на шестой позиции с 84,37 балла.
По итогам первого дня соревнований в общем командном зачёте лидирует сборная США (34 балла), на второй строчке — команда Японии (33 балла), на третьей — Италии (28 баллов).
Илье Малинину 21 год, он является двукратным действующим чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призёром мирового первенства 2023 года. В прошлом сезоне он выиграл финал Гран-при в Японии, установив мировой рекорд за произвольную программу (238,24 балла) и исполнив семь четверных прыжков.
Юме Кагияме 22 года, он — двукратный серебряный призёр Олимпиады 2022 года, а также трёхкратный серебряный и один раз бронзовый призёр чемпионатов мира.
Соревнования командного турнира продолжатся произвольными программами у пар, женщин и мужчин 8 февраля.
