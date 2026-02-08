Белоусов поздравил военных полицейских ВС РФ с профессиональным праздником

В России 8 февраля отмечают День военной полиции. В связи с этим ко всем причастным обратился министр обороны России Андрей Белоусов. Он поздравил военных и ветеранов военной полиции ВС РФ с профессиональным праздником. Его приказ опубликовали на сайте Минобороны.