Белоусов поздравил военных полицейских ВС РФ с профессиональным праздником

В России 8 февраля отмечают День военной полиции. В связи с этим ко всем причастным обратился министр обороны России Андрей Белоусов. Он поздравил военных и ветеранов военной полиции ВС РФ с профессиональным праздником. Его приказ опубликовали на сайте Минобороны.
Андрей Белоусов напомнил, что военная полиция контролирует соблюдение уставных норм и оказывает противодействие коррупции. Кроме того, специалисты охраняют объекты и обеспечивают безопасность дорожного движения.
«С первых дней специальной военной операции военнослужащие военной полиции демонстрируют мужество и отвагу, эффективно решают поставленные задачи в сложных условиях обстановки, добросовестно несут службу на контрольно-пропускных пунктах, оказывают помощь мирному населению», — упоминает министр в поздравлении.
Напомним, в конце января президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в ВС РФ памятной даты. Это первый год, когда страна отмечает 8 февраля День военной полиции.