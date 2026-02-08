Ричмонд
Белоусов поздравил военных полицейских ВС РФ с профессиональным праздником

Белоусов опубликовал поздравление ко Дню военной полиции.

Источник: Комсомольская правда

В России 8 февраля отмечают День военной полиции. В связи с этим ко всем причастным обратился министр обороны России Андрей Белоусов. Он поздравил военных и ветеранов военной полиции ВС РФ с профессиональным праздником. Его приказ опубликовали на сайте Минобороны.

Андрей Белоусов напомнил, что военная полиция контролирует соблюдение уставных норм и оказывает противодействие коррупции. Кроме того, специалисты охраняют объекты и обеспечивают безопасность дорожного движения.

«С первых дней специальной военной операции военнослужащие военной полиции демонстрируют мужество и отвагу, эффективно решают поставленные задачи в сложных условиях обстановки, добросовестно несут службу на контрольно-пропускных пунктах, оказывают помощь мирному населению», — упоминает министр в поздравлении.

Напомним, в конце января президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в ВС РФ памятной даты. Это первый год, когда страна отмечает 8 февраля День военной полиции.

