Умер основатель и вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

Основатель, вокалист и автор песен американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в субботу, 7 февраля, в возрасте 47 лет. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном на странице коллектива в социальной сети X.
Причиной смерти стала онкология: в мае 2025 года Арнольду диагностировали светлоклеточный рак почки на четвёртой стадии, из-за чего группа была вынуждена отменить летний концертный тур.
3 Doors Down была основана в 1996 году в штате Миссисипи и приобрела мировую известность после выхода дебютного альбома The Better Life в 2000 году. Наиболее знаменитыми композициями коллектива стали Kryptonite и Here without you.
