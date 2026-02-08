Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер основатель и вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

Основатель, вокалист и автор песен американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в субботу, 7 февраля, в возрасте 47 лет.

Основатель, вокалист и автор песен американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в субботу, 7 февраля, в возрасте 47 лет. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном на странице коллектива в социальной сети X.

Причиной смерти стала онкология: в мае 2025 года Арнольду диагностировали светлоклеточный рак почки на четвёртой стадии, из-за чего группа была вынуждена отменить летний концертный тур.

3 Doors Down была основана в 1996 году в штате Миссисипи и приобрела мировую известность после выхода дебютного альбома The Better Life в 2000 году. Наиболее знаменитыми композициями коллектива стали Kryptonite и Here without you.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко.