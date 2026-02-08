Нипах пересёк границу Индии: в Бангладеш сообщили о смерти женщины от этого вируса

В Бангладеш зафиксирована смерть пациента от вируса Нипах. Речь идёт о женщине, которая накануне заражения вирусом не выезжала за пределы страны. Об этом информирует издание The Independent.
«В прошлом месяце в северной части Бангладеш скончалась женщина, заразившаяся смертельно опасным вирусом Нипах», — сказано в публикации, подготовленной на основе данных ВОЗ.
Сообщается, что женщина пожаловалась на симптомы заболевания 21 января. Через неделю пациентка умерла. Эксперты подтвердили, что она была заражена вирусом. Фактором риска, который мог привести к заражению, могло стать употребление сока финиковой пальмы.
Напомним, вирус Нипах не передается воздушно-капельным путем. Заражение от человека к человеку может произойти только при очень тесном контакте. Основными путями инфицирования называют контакт с летучими мышами и употребление сырого сока финиковой пальмы.
Тем временем ВОЗ выяснила, что смертность от вируса Нипах варьируется от 40% до 75%.
