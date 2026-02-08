Россиян до конца года ждут три нерабочих понедельника и две пятницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Понедельник в ближайшие месяцы будет самым «нерабочим» из будних дней по числу выпадающих на него праздников и перенесенных выходных. Это следует из утвержденного правительством производственного календаря, с которым ознакомился ТАСС.
До конца года россияне будут трижды отдыхать в понедельник — 23 февраля, 9 марта (после празднования 8 марта в воскресенье) и 11 мая (последний день вторых майских праздников).
В арсенале нерабочих дней до конца года будут также две пятницы — 1 мая и 12 июня, одна среда — 4 ноября — и один четверг, 31 декабря. Таким образом, самым «рабочим» днем в 2026 году стал вторник, который оказался затронут отдыхом только во время длинных новогодних каникул.
Как сообщала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»), в течение года будет и несколько сокращенных рабочих дней перед праздниками. «В текущем году работать на один час меньше мы будем 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября — накануне праздников 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября», — сказала депутат. Перед праздниками 23 февраля и 8 марта сокращенных рабочих дней не будет.