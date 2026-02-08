Ричмонд
Дети получат праздничное пособие в Петропавловске

В административном центре Северо-Казахстанской области дети с инвалидностью начнут получать пособие ко Дню защиты детей, сообщает Zakon.kz.

По информации «Петропавловск.news», размер пособия составит пять месячных расчетных показателей. Решение ежегодно к 1 июня детям, имеющим инвалидность, оказывать материальную помощь одобрил на уходящей неделе общественный совет Петропавловска.

«Выплаты будут осуществляться детям, имеющим любую группу инвалидности», — подчеркнул заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ Серикжан Исенов.

По официальным данным, на начало 2026 года в городе проживают 1182 ребенка с инвалидностью. В их числе:

  • до 7 лет — 252 ребенка;
  • с 7 до 18 лет всех групп — 930 детей.

Члены общественного совета инициативу поддержали, однако отметили, что установленная сумма не покроет расходы семей, которые вынуждены приобретать детям специальное питание и средства ухода.

«Данные выплаты в этом году были утверждены впервые. Не исключено, что в дальнейшем сумму будут увеличивать», — прокомментировал чиновник.

4 февраля в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали о технологических новинках в работе услуги инватакси в Астане и Алматы.