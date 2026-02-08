Неизлечимый вирус Нипах убил жительницу Бангладеша

Симптомы у пациентки проявились 21 января, а неделю спустя она умерла. Лабораторное подтверждение инфекции было получено на следующий день. Согласно предварительным данным, женщина не выезжала за пределы региона, но употребляла сырой сок финиковой пальмы, который считается одним из потенциальных источников передачи вируса.
Ранее в Индии было зафиксировано пять случаев заражения опасным вирусом Нипах, не имеющим ни лечения, ни вакцины. По данным ВОЗ, летальный исход при заражении может достигать от 40% до 75%.
