Насильно лечили здоровых людей: СК завёл дело на подмосковный медцентр

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении медицинского центра в Подмосковье после того, как его работники попытались насильно вколоть неизвестный препарат здоровому человеку. Речь идёт о корреспонденте одного из телеканалов, который проводил журналистское расследование, информирует пресс-служба ведомства.
Предположительно, в реабилитационном центре незаконно проводили лечебные манипуляции в отношении здоровых людей, причём это совершалось против их желания.
«По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в релизе.
Ранее 17 медработников минского медцентра попали под суд за хищение в особо крупном размере.
Тем временем в Санкт-Петербурге задержали заведующего патологоанатомическим отделением Александровской больницы по делу о продаже «невостребованных тел» на органы.