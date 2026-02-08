Насильно лечили здоровых людей: СК завёл дело на подмосковный медцентр

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении медицинского центра в Подмосковье после того, как его работники попытались насильно вколоть неизвестный препарат здоровому человеку. Речь идёт о корреспонденте одного из телеканалов, который проводил журналистское расследование, информирует пресс-служба ведомства.