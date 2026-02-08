Белоусов поздравил военных полицейских с профессиональным праздником

В поздравительном приказе уточняется, что 8 февраля отмечается День военной полиции — централизованной системы, отвечающей за соблюдение законности и уставных норм в Вооружённых силах. Ведомство акцентировало внимание на том, что сотрудники военной полиции выполняют задачи в сложных условиях, обеспечивая работу контрольно-пропускных пунктов и взаимодействие с гражданским населением.