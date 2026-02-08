Белоусов поздравил военных полицейских с профессиональным праздником

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил действующих военнослужащих и ветеранов военной полиции с профессиональным праздником.
В обращении он отметил вклад этой структуры в поддержание правопорядка и дисциплины в армии, подчеркнув, что военные полицейские проявляют стойкость и решительность с начала специальной военной операции.
В поздравительном приказе уточняется, что 8 февраля отмечается День военной полиции — централизованной системы, отвечающей за соблюдение законности и уставных норм в Вооружённых силах. Ведомство акцентировало внимание на том, что сотрудники военной полиции выполняют задачи в сложных условиях, обеспечивая работу контрольно-пропускных пунктов и взаимодействие с гражданским населением.
Также было отмечено, что военная полиция занимается профилактикой правонарушений в войсках, охраной важных объектов и сопровождением воинских грузов. В министерстве подчеркнули роль подразделений как гаранта порядка, безопасности личного состава и стабильного функционирования армейской инфраструктуры.
Ранее министр обороны заявил, что ведомство планирует повышать боевые возможности вооружённых сил. При этом российская армия остается самой боеспособной в мире.