Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье показали драку тигренка и травинки

Драка тигренка и травинки попала в кадр в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Противостояние четырехмесячного тигренка и травинки в Приморье попало в кадр, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале объединенной дирекции «Земля леопарда», управляющей четырьмя территориями, включая одноименный национальный парк.

«Перед вами не просто видео, а настоящая дикая природа, которая закаляет жизнь амурского тигра. Полосатому малышу на видео около четырех месяцев. Он проявляет игровое и исследовательское поведение. Тигрёнок ещё мал, чтобы осваивать в одиночку этот мир, поэтому рядом ходит его мама, в кадр она не попала», — говорится в подписи к видео.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.