В Приморье показали драку тигренка и травинки

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Противостояние четырехмесячного тигренка и травинки в Приморье попало в кадр, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале объединенной дирекции «Земля леопарда», управляющей четырьмя территориями, включая одноименный национальный парк.
«Перед вами не просто видео, а настоящая дикая природа, которая закаляет жизнь амурского тигра. Полосатому малышу на видео около четырех месяцев. Он проявляет игровое и исследовательское поведение. Тигрёнок ещё мал, чтобы осваивать в одиночку этот мир, поэтому рядом ходит его мама, в кадр она не попала», — говорится в подписи к видео.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.