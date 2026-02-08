«Бруклин» обыграл «Вашингтон» в НБА, Демин набрал 4 очка

Обе команды выступают в Восточной конференции и имеют одинаковый показатель — 14 побед при 37 поражениях. «Бруклин» располагается на 13-м месте, «Вашингтон» идет 14-м. В следующем матче «Бруклин» в ночь на 10 февраля по московскому времени примет «Чикаго», «Вашингтон» 8 февраля дома сыграет с «Майами».