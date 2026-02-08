«Бруклин» обыграл «Вашингтон» в НБА, Демин набрал 4 очка

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. «Бруклин» дома со счетом 127:113 обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Вашингтона» Уилл Райли, набравший 27 очков, а также сделавший 3 подбора, 2 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот. У «Бруклина» больше всех очков набрал форвард Майкл Портер — 23.
Российский защитник «Бруклина» Егор Демин набрал 4 очка, также в его активе 2 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Россиянин провел на площадке 25 минут 32 секунды.
Обе команды выступают в Восточной конференции и имеют одинаковый показатель — 14 побед при 37 поражениях. «Бруклин» располагается на 13-м месте, «Вашингтон» идет 14-м. В следующем матче «Бруклин» в ночь на 10 февраля по московскому времени примет «Чикаго», «Вашингтон» 8 февраля дома сыграет с «Майами».