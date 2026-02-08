Офицер Красной Армии Пурдяев убил 14 нацистов в ходе освобождения Курска

КУРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Старший лейтенант 248-й отдельной стрелковой курсантской бригады Красной Армии Семен Пурдяев первым ворвался в захваченный нацистами курский железнодорожный вокзал и уничтожил офицера вермахта и 13 солдат. Об этом ТАСС сообщил заведующий экспозиционно-выставочным отделом центра историко-культурного наследия города Курска Олег Левашов.
«Пурдяев Семен Абрамович, старший лейтенант 248-й отдельной стрелковой курсантской бригады. Когда шли бои за город Курск, наступая с северо-востока, бойцы подошли к зданию железнодорожного вокзала и Пурдяев вместе со взводом первым ворвался в здание вокзала. Лично им был уничтожен один немецкий офицер и 13 солдат противника», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что благодаря действиям Пурдяева и его взвода был освобожден курский железнодорожный вокзал. За свои действия старший лейтенант был награжден орденом Красной звезды.
Курск отмечает годовщину освобождения от длившейся более года немецкой оккупации. 8 февраля 1943 года город был освобожден. За мужество и проявленный героизм указом президента РФ Владимира Путина Курску в 2007 году было присвоено звание «Город воинской славы».