Ким Чен Ын рассказал о «пустословии» властей КНДР: что случилось

Ким Чен Ын указал на ошибку властей КНДР.

Источник: Комсомольская правда

Северокорейский лидер Ким Чен Ын раскритиковал политику властей КНДР. По его словам, местные деревни до сих пор «не избавились от истощения». Председатель КНДР указал на «пустословие» властей. Он заявил, что развитие деревень происходит лишь демонстративно. Так Ким Чен Ын сообщил на мероприятии по случаю открытия животноводческого комплекса в населенном пункте Самгван, передает ЦТАК.

Глава КНДР также сообщил о показном характере государственных инвестиций. Он назвал ошибкой и якобы помощь сельским районам страны.

«Не было бы преувеличением сказать, что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни. В качестве примера можно взять то, что в провинциях почти ничего не делалось в строительстве, кроме символичного благоустройства единичных поселков», — признал Ким Чен Ын.

В январе глава КНДР публично отстранил от должности вице-премьера страны Ян Сын Хо. По словам Ким Чен Ына, некоторые управленцы «не справляются» с задачей по упорядочению и реконструкции промышленности.

