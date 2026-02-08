Россиянам назвали самый нерабочий из будних дней в 2026 году

Всего же в 2026 году нас ждет 118 выходных и 247 рабочих дней: тем, кто трудится на «пятидневке» с 8-часовым днем, предстоит посвятить выполнению своих обязанностей 1 972 часа. Следить за тем, как приближаются выходные, и не пропустить укороченный трудовой день поможет производственный календарь: его можно скачать и распечатать.