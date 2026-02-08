Россиянам назвали самый нерабочий из будних дней в 2026 году

Понедельник оказался самым нерабочим из будних дней для россиян в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря, утверждённого российским правительством.
До конца года россиян ожидает три нерабочих понедельника. Это 23 февраля, 9 марта и 11 мая. На втором месте пятница — в этот день недели россияне будут отдыхать дважды, 1 мая и 12 июня. Также днями отдыха станет одна среда (4 ноября) и один четверг (31 декабря).
Напомним, россиян ждут длинные трёхдневные выходные в феврале. Подробности здесь на KP.RU.
На поздравление женщин у россиян также окажется три дня — с 7 по 9 марта включительно. Всего же в марте граждане страны будут работать 21 день, а остальные 10 отдохнут.
Всего же в 2026 году нас ждет 118 выходных и 247 рабочих дней: тем, кто трудится на «пятидневке» с 8-часовым днем, предстоит посвятить выполнению своих обязанностей 1 972 часа. Следить за тем, как приближаются выходные, и не пропустить укороченный трудовой день поможет производственный календарь: его можно скачать и распечатать.