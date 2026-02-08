Климатолог объяснил причину мощных снегопадов в Москве

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Постоянный приток воздушных масс с Атлантики и «температурные качели», которые связаны с изменением климата в Москве, несут с собой в качестве последствий мощные снегопады, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.
«Зима становится из традиционной русской все больше европейской. Это связано с притоком воздуха с Атлантики, более частыми вторжениями в среднюю полосу как южных, так и арктических воздушных масс и ведет к увеличению осадков. В Москве количество осадков с изменением климата увеличивается. Происходит это, в том числе, за счет зимы», — рассказал агентству Константинов.
Климатолог объяснил, что постоянный приток теплого воздуха и резкая смена плюсовой температуры на минусовую на контрастах рождают учащение таких сильных снегопадов, и с изменением климата в Московском регионе их повторяемость не снизится.