В Институте Пушкина назвали количество слов в русском языке

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Современный русский язык насчитывает около 500 тысяч слов, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Александра Пушкина Павел Катышев.
«Произведя все подсчеты, мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке — около полумиллиона слов», — сказал агентству Катышев.
Количество слов лингвист оценивал на основе данных словарей, отражающих разные пласты лексики, в число которых вошли, например, «Большой академический словарь русского языка», «Словарь русских народных говоров», «Большой словарь русского жаргона», а также специальные словари-справочники.