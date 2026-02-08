Российский саночник Репилов занимает 16-е место после двух попыток на Олимпиаде

Ранее российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала своё выступление в скиатлоне на Олимпиаде. Она назвала гонку ужасной и тяжёлой после финиша на 17-м месте. На третьем круге спортсменка упала на повороте и потеряла несколько позиций.