Российский саночник Репилов занимает 16-е место после двух попыток на Олимпиаде

Лидером соревнований является немецкий спортсмен Макс Лангенхан, установивший рекорд трассы. Второе место у австрийца Йонаса Мюллера, третье — у итальянца Доминика Фишналлера. Третья и четвёртая попытки, которые определят итоговое распределение мест, состоятся в воскресенье.
Ранее российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала своё выступление в скиатлоне на Олимпиаде. Она назвала гонку ужасной и тяжёлой после финиша на 17-м месте. На третьем круге спортсменка упала на повороте и потеряла несколько позиций.
