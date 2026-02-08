Ричмонд
Российский саночник Репилов занимает 16-е место после двух попыток на Олимпиаде

Российский саночник Павел Репилов занимает 16-ю позицию после первых двух попыток на Олимпийских играх в Кортина-д’Ампеццо. Его суммарное время по итогам двух заездов составило 1 минуту 47,708 секунды.

Источник: Life.ru

Лидером соревнований является немецкий спортсмен Макс Лангенхан, установивший рекорд трассы. Второе место у австрийца Йонаса Мюллера, третье — у итальянца Доминика Фишналлера. Третья и четвёртая попытки, которые определят итоговое распределение мест, состоятся в воскресенье.

Ранее российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала своё выступление в скиатлоне на Олимпиаде. Она назвала гонку ужасной и тяжёлой после финиша на 17-м месте. На третьем круге спортсменка упала на повороте и потеряла несколько позиций.

