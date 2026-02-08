СМИ: В США засекли разговор приближенного Трампа с иностранной разведкой

Спецслужбы Соединенных Штатов зафиксировали «нестандартный» разговор между человеком из окружения американского президента Дональда Трампа и лицом, который связан с иностранной разведкой. При этом глава национальной разведки Тулси Габбард якобы воспрепятствовала распространению данной информации. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщило издание The Guardian, ссылаясь на адвоката анонимного информатора, знакомого с ситуацией.
— Прошлой весной Агентство нацбезопасности обнаружило свидетельство необычного телефонного разговора между лицом, связанным с иностранной разведкой, и человеком, который близок к Дональду Трампу. Секретное коммюнике, которое взбудоражило Вашингтон на прошлой неделе, было доведено до сведения Тулси Габбард, — сказано в статье.
По словам источника, вместо того, чтобы дать сотрудникам АНБ возможность распространить информацию, Габбард передала бумажную копию разведданных руководителю аппарата президента Сьюзи Уайлс.
Глава разведки США рассказала, что после встречи с Уайлс распорядилась, чтобы АНБ не публиковало разведывательный доклад: вместо этого засекреченные материалы должны были передать в ее офис. Отмечается, что отчет оставался «под замком», даже когда информатор настаивал на передаче сведений в комитеты по разведке в Конгрессе.
Представители офиса Габбард опровергли эти обвинения, назвав их политически мотивированными и лишенными оснований, говорится в публикации.
30 января Дональд Трамп сообщил о введении чрезвычайного положения в стране из-за угрозы нацбезопасности, якобы исходящей от Кубы. По его словам, политика и действия кубинского правительства напрямую угрожают не только национальной безопасности, но и внешней политике Штатов.