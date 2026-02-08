В ГД предложили «перепрофилировать» день святого Валентина

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Празднование 14 февраля прижилось в России как День влюбленных, но его можно «перепрофилировать» и уйти от упоминания святого Валентина. Среди вариантов — «День любви» или «День плюшевой игрушки» как символа доброты, заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).
«Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова “любовь”, “семья”, “дети” — важнейшие в жизни, — сказала депутат. — Немножко изменить ориентиры, но оставить возможность для того, чтобы показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце. Вот об этом можно подумать».
«Это может быть “День любви”, это может быть “День плюшевой игрушки”, чтобы нежность, которую мы испытываем, когда нам дарят плюшевого мишку, привнести в этот праздник», — считает депутат.
По ее словам, праздник 14 февраля, «с одной стороны, уже прижился в России», но только потому, что не было аналогичного дня для признаний в любви. Буцкая напомнила, что в России 8 июля отмечается День любви, семьи и верности, приуроченный к православному дню памяти святых Петра и Февронии.
«В этот праздник мы поздравляем наших золотых юбиляров, серебряных юбиляров — тех, кто долго прожил вместе друг с другом, храня верность, кто родил много детей, воспитывает много внуков. 8 июля — прекрасная дата для свадьбы! Чтобы расписаться в этот день, планировать свадьбу надо заранее, начиная с 14 февраля», — добавила парламентарий.