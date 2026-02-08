Опрос показал, как молодые ученые оценивают свои перспективы науке

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Большинство российских молодых ученых и сотрудников вузов (82%) уверены, что в РФ у них сейчас есть возможность реализовать себя в науке и добиться успеха в научной деятельности, следует из исследования платформы «Неравнодушный человек», которое есть в распоряжении РИА Новости.