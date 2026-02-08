Опрос показал, как молодые ученые оценивают свои перспективы науке

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Большинство российских молодых ученых и сотрудников вузов (82%) уверены, что в РФ у них сейчас есть возможность реализовать себя в науке и добиться успеха в научной деятельности, следует из исследования платформы «Неравнодушный человек», которое есть в распоряжении РИА Новости.
Четверо из десяти (39%) российских молодых ученых и сотрудников вузов ответили, что в России у них безусловно есть возможность реализовать себя в науке и добиться успеха в научной деятельности, 43% считают, что такая возможность скорее есть.
Почти треть (29%) опрошенных сказали, что им скорее важно заниматься студенческой научной деятельностью, участвовать в конференциях, писать научные статьи, для 18% это очень важно, 36% — не важно.
Большая часть респондентов скорее удовлетворены (37%) или полностью удовлетворены (32%) возможностями для студенческой научной деятельности в их вузе, 6% — не удовлетворены.
Каждый пятый (20%) опрошенный уверен, что он сможет стать ученым, признанным в своем регионе, востребованным в своем вузе, 18% думают, что их признают в своем направлении в России, 16% — что они станут учеными в топе мирового цитирования, работающими над фронтирными исследованиями.
Онлайн-опросы проведены платформой «Неравнодушный человек» в 2025 году среди 2 896 сотрудников российских вузов и молодых ученых. Методика — заполнение анкет респондентами на специализированной платформе.