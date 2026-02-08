Ричмонд
Движение на участке Хлебозаводского проезда будет ограничено 9 февраля — 30 июня

На участке Хлебозаводского проезда на юге столицы с 9 февраля до 30 июня будет перекрыта одна полоса. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 9 февраля до 30 июня на участке Хлебозаводского проезда будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением инженерных работ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на Хлебозаводском проезде в районе д. 9, корп. 3 по Каширскому шоссе с 9 февраля до 31 мая 2026 года одна полоса будет частично закрыта с сохранением движения по одной полосе, при этом парковка будет временно запрещена. Также на указанном участке с 1 июня до 30 июня 2026 года будет закрыта одна полоса с сохранением движения по одной полосе, парковку временно запретят.