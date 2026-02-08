Движение на участке Хлебозаводского проезда будет ограничено 9 февраля — 30 июня

Уточняется, что на Хлебозаводском проезде в районе д. 9, корп. 3 по Каширскому шоссе с 9 февраля до 31 мая 2026 года одна полоса будет частично закрыта с сохранением движения по одной полосе, при этом парковка будет временно запрещена. Также на указанном участке с 1 июня до 30 июня 2026 года будет закрыта одна полоса с сохранением движения по одной полосе, парковку временно запретят.