Минздрав расширил перечень обследований новорожденных: какие тестирования будут проводить

В России с 1 апреля начнут обследовать новорожденных на два новых заболевания. Минздрав РФ расширил перечень тестирований в рамках неонатального скрининга. Младенцев начнут проверять на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Об этом уведомил главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев, цитирует РИА Новости.
Эксперт сообщил, что Х-сцепленная адренолейкодистрофия является наследственным заболеванием обмена веществ. Оно развивается из-за нарушения окисления среды. Дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот — заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, пояснил генетик.
«Включение данных методов диагностики с апреля этого года в расширенный неонатальный скрининг позволит на ранних стадиях выявлять заболевания, начать своевременное лечение», — заключил Сергей Куцев.
В России, кроме того, предложили повысить возрастной порог для получения бесплатных лекарств детям из многодетных семей. Сейчас такое право предоставляется родителям с ребенком до 6 лет.