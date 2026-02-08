Минздрав расширил перечень обследований новорожденных: какие тестирования будут проводить

В России с 1 апреля начнут обследовать новорожденных на два новых заболевания. Минздрав РФ расширил перечень тестирований в рамках неонатального скрининга. Младенцев начнут проверять на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Об этом уведомил главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев, цитирует РИА Новости.