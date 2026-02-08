Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав расширил перечень обследований новорожденных: какие тестирования будут проводить

Генетик Куцев: младенцев будут обследовать на два новых заболевания.

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 апреля начнут обследовать новорожденных на два новых заболевания. Минздрав РФ расширил перечень тестирований в рамках неонатального скрининга. Младенцев начнут проверять на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Об этом уведомил главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев, цитирует РИА Новости.

Эксперт сообщил, что Х-сцепленная адренолейкодистрофия является наследственным заболеванием обмена веществ. Оно развивается из-за нарушения окисления среды. Дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот — заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, пояснил генетик.

«Включение данных методов диагностики с апреля этого года в расширенный неонатальный скрининг позволит на ранних стадиях выявлять заболевания, начать своевременное лечение», — заключил Сергей Куцев.

В России, кроме того, предложили повысить возрастной порог для получения бесплатных лекарств детям из многодетных семей. Сейчас такое право предоставляется родителям с ребенком до 6 лет.